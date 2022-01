Claudia Galanti lascia Parigi, è tornata a vivere in Italia, ecco perché

Claudia Galanti lascia Parigi, la showgirl 40enne è tornata a vivere in Italia e ha portato con sé i due figli, Liam e Tal, rispettivamente 10 anni e 9. Il perché è legato in parte alla sua piccola impresa legata al mondo della cucina, Food Beats, società che si occupa di cibi prelibati, pietanze da asporto e bevande, ma non solo.

La paraguaiana abita nuovamente a Milano insieme ai suoi piccoli che porta regolarmente a vaccinare contro il Covid. Il suo taglio e il colore spettacolare della sua chioma l’affida all’amico Federico Fashion Style, che si occupa di lei personalmente nel Salone delle Meraviglie che ha aperto nel centro del capoluogo meneghino. Claudia è tutta casa e lavoro. Saluta la Francia, non solamente per gli affari, però, come spiffera Chi.

“Il suo ex Arnaud Mimran (il padre dei suoi bambini, anche di Indila Sky, scomparsa tragicamente nel 2014 a soli 9 mesi, ndr) è rinchiuso in carcere e su Netflix è uscito il docufilm sulla vita del broker francese: per Claudia è il momento di cambiare aria”, scrive il settimanale.

La ganati avrebbe scelto di tornare in Italia pure per essere lontana dai pettegolezzi legati ad Arnaud e far vivere più serenamente i bambini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2022.