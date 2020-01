Claudia Gerini a 48 anni vorrebbe un altro figlio: 'Sogno un maschietto con il mio compagno Simon'

Claudia Gerini in una lunga intervista concessa a Oggi parla del suo fidanzato, Simon Clemente. imprenditore suo coetaneo titolare del bar Jarro a Roma e dell’albergo Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. L’attrice non mette limiti al rapporto con il nuovo compagno. Ammette tra le righe che lo sposerebbe. Confessa pure che a 48 anni vorrebbe un altro figlio, un maschio, anche se forse, parole sue, è “fuori tempo massimo”.

Mamma di Rosa, 15 anni, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 10 anni, nata dalla lunga relazione con Federico Zampaglione, durata dodici anni, Claudia Gerini, nonostante i 48 anni, vorrebbe un altro figlio. “Magari! - sottolinea al settimanale - Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

La bionda ha conosciuto il compagno per caso: “E’ un papà separato, le nostre figlie sono nella stessa comitiva. Ci siamo incontrati durante una settimana bianca a Cortina, ci siamo messi a chiacchierare e… E’ nata una bella storia”. Simon ha una figlia: Mia.

Su Clemente dice: “Simon è un papà molto attento, questo suo lato ‘accudente’ mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”. Quando le si domanda se pensi o meno al matrimonio con lui, Claudia spiega: “Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Io ce l’ho il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: ‘Claudia Gerini sposabile in chiesa’”.

