Claudia Gerini dice addio all’amata nonna Emilia: il dolce ricordo

Claudia Gerini piange la scomparsa dell’amatissima nonna Emilia. L’attrice ha da poche ore detto addio a una delle persone più importanti della sua vita. Ha quindi voluto condividere il suo dolore sul social, ma usando parole molto dolci. La 49enne postando una serie di immagini di Emilia, alcune in cui appare anche lei, ha scritto su Instagram: “Nonna Emilia. Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”.

Nelle stesse ore Claudia, uno dei volti più amati del cinema italiano, ha dovuto dire addio anche ad una professionista dello spettacolo del nostro Paese a cui era molto legata, la regista Lina Wertmuller, scomparsa a Roma a 93 anni.

VIDEO

Sempre via social ha salutato anche lei: “Grazie per ciò che sei stata, per ciò che mi hai insegnato, per le storie che ci hai raccontato, per come hai fatto il tuo cinema, che ha appassionato il mondo intero, grazie per la strada che hai tracciato, e anche per la tua intelligenza e la tua ironia e per la tua visione del mondo, grazie”.

Scritto da: la Redazione il 10/12/2021.