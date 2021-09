Claudia Gerini e l’ex Zampaglione insieme per il compleanno della figlia: foto

E’ stata una serata di serenità e armonia quella trascorsa da Claudia Gerini insieme all’ex compagno Federico Zampaglione. I due si sono ritrovati per festeggiare il compleanno di Linda, la bambina nata nel 2009 dal loro amore (finito definitivamente nel 2016). E’ stata l’attrice a condividere su Instagram una foto in cui appare proprio con la ragazza e suo papà. Ha scritto: “Ieri sera abbiamo festeggiato il tuo compleanno Linda. 28 settembre, 12 anni… sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza…”.

L’ex coppia è rimasta in rapporti molto buoni, sicuramente anche per il bene della bambina e di sua sorella (Rosa, avuta da Claudia da una precedente relazione). Recentemente la 49enne ha infatti rivelato di essere “molto felice” che Federico abbia trovato la sua anima gemella in Giglia Marra, che ha sposato l’estate appena trascorsa. “Sono molto felice per lui”, ha spiegato Claudia. La rossa del cinema italiano parlando delle nozze dell’ex ha però anche aggiunto a ‘Gente’: “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

VIDEO

Qualche tempo fa al settimanale ‘Oggi’ aveva invece raccontato di Federico: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce”.

Scritto da: la Redazione il 29/9/2021.