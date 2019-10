Claudia Gerini è innamorata e felice all’inaugurazione del beauty concept Numa a Roma. Al cocktail party l’attrice si lascia immortalare insieme a tante altre famose presenti all’evento, inebriata dalla magica e suggestiva scenografia di Villa Brasini, a due passi da Ponte Milvio. Il fidanzato Simon Clementi non è con lei, ma la storia tra i due prosegue a gonfie vele.

“Questa volta sono davvero innamorata. Se ho pescato il jolly? Sì, amo mettermi in gioco, sfidarmi. Sono una che si butta anche in amore”, ha detto Claudia Gerini recentemente a Nuovo sul legame con il manager romano, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli. La bionda 47enne ha il batticuore, ma davanti ai riflettori non lo dà a vedere, anche se è raggiante e in forma come non mai.

All’inaugurazione del beauty concept Numa Claudia Gerini è solo una delle molte ospiti vip. Tanti i volti noti dello star-system, tra i quali Sabrina Impacciatore, Benedetta Mazza, Adriana Volpe, Lidia Vitale, Angela Melillo, Kiara Tomaselli, Flavia Vento, Irene Capuano, Roberta Beta e Veronica Maccarone, moglie di Kaspar Capparoni.

Ci sono anche, tra i molti famosi, Francesco Stella, Tania Paganoni, Antonella Salvucci, Daniele De Martino, l’ex calciatore Roberto Baronio. Ognuno degli invitati è accolto con grande calore da Ezia Modafferi Baronio.

L’atmosfera è da sogno con modelle e body painting, tra stucchi e affreschi pittorici, acconciature e look da Marie Antoinette. Ci sono performance live e tableau vivant delle mannequin davanti allo specchio, il tutto coordinato magnificamente dall'art director Roberta Pitrone.

“Numa nasce come centro estetico-benessere e di hairstyling. Situato nella, offre un ambiente confortevole e rilassante adatto per rigenerare corpo e mente. Un luogo dedicato a tutti coloro che desiderano concedersi un momento di intenso relax.”, spiega Ilaria Colantoni, owner del beauty concept.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2019.