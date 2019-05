Claudia Gerini conferma: ha un nuovo amore, non è più single. Dopo la storia con Andrea Preti, di 17 anni più giovane di lei, la 47enne è rimasta sola per un po’ di tempo. Impegnata sul set (il 6 giugno sarà al cinema con il film “A mano disarmata”, in tv è tra i protagonisti della serie “Suburra 2”), ha assaporato i suoi spazi, insieme alle due figlie, Rosa, 15 anni, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 9 anni, avuta da Federico Zampaglione. Da un po’ di tempo, però, c’è un uomo nella sua vita, Simon Clementi.

“La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così”, rivela Claudia Gerini a Chi. Non è più single, ha un nuovo amore: Simon Clementi.

Claudia Gerini, come sottolinea lei stessa, è già stata pizzicata con il suo nuovo amore. Al settimanale non dice il nome di chi ha fatto sì che non sia più single, ma qualcosa si sa già del suo compagno. Simon Clementi ha 48 anni, è un imprenditore, titolare del bar Jarro a Roma, dell’albergo Borgo Vista Lago a Trevignano Romano, provincia di Roma. Divorziato, ha una figlia, Mia.

Claudia è una donna libera e ora felice sentimentalmente. Al giornale, quando le si domanda se in passato sia stata anche ‘amante’, rivela: “Sì, è successo, ma non a lungo, il che non significa che escluda a priori di poter resistere in quel ruolo anche una vita. Bisogna trovarcisi nelle situazioni… Ovvio che non è giusto tradire, ma è anche vero che la convenzione di stare con una stessa persona tutta la vita è folle, non è più attuale”.