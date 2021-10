Claudia Gerini rivela perché non è andata al matrimonio dell’ex Zampaglione

Era stata invitata, ma ha deciso di non andare. Claudia Gerini in una nuova intervista rilasciata a ‘Oggi’ ha spiegato come mai ha preferito non essere presente al matrimonio dell’ex compagno Federico Zampaglione, con cui ha avuto una bambina, Linda, nel 2009. Lui si è sposato la scorsa estate in Puglia. “Ero invitata al matrimonio di Federico Zampaglione, il padre di mia figlia Linda, ma non ci sono andata: mi avrebbe fatto troppa impressione, lui è una parte del mio cuore. Giglia Marra, sua moglie, è diversissima da me. Forse Federico aveva bisogno dell’opposto”, ha fatto sapere.

Durante la chiacchierata con il magazine ha anche parlato della sua vita sentimentale e confermato di essere libera. “Sono single e per ora sto bene così, ma so di essere una da vita di coppia. Ho pure pensato anche di iscrivermi a Tinder ma come faccio? Mi conoscono tutti…”, ha detto.

Infine è tornata a commentare la relazione, avuta quando era poco più che adolescente, con Gianni Boncompagni. “La gente immagina la ragazzina e il volpone, oggi forse quella storia non sarebbe più accettabile. Invece Gianni era un uomo meraviglioso, colto, pieno di vita. Insieme ridevamo come matti”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 21/10/2021.