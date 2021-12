Claudia Gerini spiega perché è single: 'In ogni relazione a un certo punto...'

Claudia Gerini spiega perché è single. L’attrice che il prossimo 18 dicembre compirà 50 anni, a Chi svela: “In ogni relazione a un certo punto abbiamo smesso di essere una coppia che fa progetti e deciso, con la tristezza nel cuore, che non ne saremmo più stati capaci”.

L’amore le ha provocato dolore. La fine del suo matrimonio con Alessandro Enginoli, da cui ha avuto la primogenita Rosa, 17 anni, l’addio con Federico Zampaglione, con cui ha messo al mondo Linda, 12 anni e ora la rottura con Simon Clementi hanno segnato Claudia Gerini. “Ho sofferto moltissimo per amore, soprattutto quando la constatazione che si era al capolinea è arrivata in momenti di passaggio della mia vita. Rendersi conto che qualcosa si è spezzato e stabilire se si tratti di una crisi temporanea o definitiva mi ha causato grandissima sofferenza”, confessa.

“Se oggi sono single è perché in ogni relazione a un certo punto abbiamo smesso di essere una coppia che fa progetti e deciso, con la tristezza nel cuore, che non ne saremmo più stati capaci”, aggiunge l’artista romana.

Adesso, libera, però si sente bene: “Da maggio (quando finita con Clementi, ndr) sto vivendo e coltivando una libertà che per me è molto anomala e mi sto dedicando alle ragazze e al lavoro. Ma le cose sono sempre in progress e per fortuna ho una vita dinamica e piena di incontri. Anche il cuore è in evoluzione: c’è chi sta bene nella condizione di single sentimentalmente indipendente, io quest’assenza di responsabilità di coppia la sto ancora sperimentando e forse ne avevo bisogno. E’ come un reset che mi permette di esplorare altre parti di me. Per ora sto bene, poi vedremo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.