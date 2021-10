Claudia Gerini, 49 anni, single, dopo l’addio con Simon Clementi, mamma di Rosa, 17 anni, e Linda, 12, non ha dubbi. “Per me il tradimento sessuale è sopravvalutato”, confessa a Oggi. La bionda è profondamente convinta che non si appartenga a una sola persona: è una semplice convenzione.

Interrogata dal settimanale sulla possibilità di essere tradita in un rapporto di coppia, l’attrice rivela: “Diciamo che non ci penso, non sono ossessionata. Se a una cena vedo il mio uomo che dà uno sguardo di troppo a un’altra magari mi irrito, ma se va via un mese per lavoro non è che sto lì a pensare che fa, chi vede. La verità è che se un uomo sta bene, si sente amato, coccolato, ’ndo va?”.

Poi spiega: “L’amore va nutrito, curato, anche col sesso. Quando ci si ama e si sta bene insieme non si va a cercare altro, tutto qui. Ma se te tengo a secco per mesi, se non mi sfiori mai, che dovemo fa’? Siamo fatti di carne”.

Claudia ha tradito in passato: “M’è successo, sì. Ma mi sentivo talmente in colpa che mi sono fatta scoprire”. Se le si domanda se lei a sua volta abbia ‘portato le corna’, svela: “Non lo so, ma sarà successo, sicuro. Però, posso dirlo? Secondo me il tradimento sessuale è sopravvalutato. Noi non apparteniamo a una persona soltanto, è solo una convenzione. Quelli che dicono ‘ho rinunciato a farlo per amore’, ma che rinunci, ma vai!".

Il sesso è importante per Claudia Gerini: “Molto. Io sono passionale, fare l’amore mi piace. E’ sano, è bello, è un ricongiungimento cosmico”. Ora però è sola… “Ehhh... Per ora sto bene così, ma mi conosco, io sono una da vita di coppia. Lascio andare l’istinto, vediamo”, conclude con la sua solita verve.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2021.