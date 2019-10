Claudia Lai continua la sua battaglia contro il cancro al seno, iniziata a luglio scorso. E’ tornata a Roma allo stadio ancora una volta in occasione della partita dei giallorossi contro il Borussia Moenchengladbach di Europa League. In tribuna solo sorrisi, nel cuore tanta paura. La 36enne, moglie di Nainggolan, inizia la radioterapia, lo svela sul social.

Claudia Lai in un lungo post racconta tutta la sua angosca per quel che sta vivendo. Pubblica una foto che la immortala travestita per Halloween lo scorso anno insieme alle sue bimbe, Aysha, nata nel 2012, e Mailey, venuta al mondo nel 2016, e scrive: “Domani sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura… la ‘radioterapia’... sono ancora incredula sull’accaduto, tante volte mi domando cos’abbia fatto di male per meritarmi tutto questo…!”.

“Poi mi rendo conto che come me ci sono milioni di persone che combattono a testa alta, con un unica speranza... Uscirne quanto prima!!! Sono stanca e stufa di tutto, vorrei come ogni anno in questo periodo dover pensare, cosa organizzare per Halloween alle mie bambine, invece devo solo pensare ad organizzarmi le giornate in ospedale…”, continua.

Lei però non si arrende: “Sarà un Natale di mer*a, saranno feste tristi ma #STIGRANDISSIMICAZ*I ... avanti tutta. Vado l’ammazzo e torno... Bambine mie, niente lacrime, recupereremo tutto il tempo perso!!! PAROLA DI MAMMA!!!”.

Radjia Nainggolan, intanto, nei giorni scorsi sulla sua decisione di tornare a vestire la maglia del Cagliari, squadra in cui ha già giocato, ma meno blasonata della Roma e dell’Inter, dove è poi approdato, ha detto: “Certe volte bisogna essere prima uomini e non pensare solo alla propria carriera. Sapete della situazione di Claudia, sono tornato subito”. La sua famiglia viene prima di tutto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2019.