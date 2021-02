Claudia Lai di nuovo con Nainggolan: foto

Claudia Lai riappare sul social di nuovo con Radja Nainggolan. I due sembrano felici insieme alle loro bambine. Per molti il calciatore e la moglie erano arrivati ai titoli di coda, a un passo dal divorzio, ora invece la bufera pare essere alle spalle: la crisi sembrerebbe essere completamente rientrata.

I gossip parlavano di una sbandata del centrocampista per una ragazza a Milano, qualcuno aveva persino scritto che c’era già una data fissata per firmare la separazione, ora è tutto cambiato. Nainggolan è tornato a giocare nel Cagliari e sta accanto a Claudia e alle due bambine. I due festeggiano i 9 anni della primogenita, Aysha. Con loro pure Mailey, venuta al mondo nel 2016.

La Lai si gode la sua famiglia, rinfrancata dall’aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno che le è stato diagnosticato nel luglio 2019. “Oggi 14 settembre 2020, scusate ma io devo assolutamente festeggiare la mia vittoria”, aveva scritto la 37enne per celebrare il giorno in cui è uscita fuori da un incubo. E ancora: “Grazie, grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico anno di …, tra una chemio e l’altra, ha creduto in me! A chi mi ha regalato momenti di puro svago ma soprattutto a chi mi ha insegnato a credere in me stessa!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.