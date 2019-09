Claudia Lai torna a vedere la Roma. Mercoledì sera la moglie di Nainggolan si è seduta in tribuna allo stadio Olimpico per gustarsi il match dei giallorossi contro l’Atalanta. Purtroppo gli ex compagni di squadra di Radja sono usciti sconfitti, Claudia, però, ha sorriso tutto il tempo, felice di trovarsi a ‘casa’. E’ solare e positiva, continua la sua battaglia contro il cancro al seno senza lasciarsi abbattere dalla malattia che l’ha colpita.

Claudia allo stadio si è sentita circondata dall’amore e dall’affetto di Amra Silajdzic, la moglie del bomber Edin Dzeko, ex compagno di Nainggolan, e dell’amica Laura Gozzi, celebre fotografa. “Grazie a tutti per avermi accolta con tanto amore. Grazie Roma”, ha scritto sul suo profilo, condividendo alcune foto della serata.

Una parentesi di leggerezza per lei, che nella Capitale è sempre stata bene. Claudia Lai è una guerriera. L’11 luglio scorso ha rivelato di avere il cancro in un post drammatico. Nainggolan per stare accanto alla moglie durante la lotta all’intruso ha accettato il trasferimento dall’Inter al Cagliari. Finora tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Claudia si mostra sul social con i capelli rasati per la chemio, non si nasconde, vuole regalare un messaggio positivo.

Il suo è un inno alla vita, quella che vuole continuare ad assaporare, insieme alle sue amiche, alle sue splendide bambine, Aysha, nata nel 2012, e Mailey, venuta al mondo nel 2016, al marito 31enne. A soli 36 anni ha trovato davanti a sé un muro enorme, ma sta cercando di abbatterlo con energia e forza e soprattutto con tanto coraggio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2019.