Claudia Schiffer ha raggiunto il mezzo secolo di vita. La supermodel nata in Germania il 25 agosto del 1970 ha compiuto 50 anni e ha deciso di festeggiare pubblicando sul social un breve video in cui appare mentre spegne le candeline sulla torta. Sul suo viso un grande sorriso: per lei il tempo che passa è un valore aggiunto e non qualcosa da temere. Ha infatti spiegato: “C’è un motivo se ci regaliamo delle torte e facciamo feste il giorno del nostro compleanno. Ogni anno mi sento allo stesso modo. Sono felicissima di compiere 50 anni e non mi sono mai sentita più sicura di me o contenta. Non cerco di sembrare o sentirmi più giovane. Abbraccio il presente”.

Claudia fu scoperta da un talent scout a 17 anni in un nightclub di Dusseldorf. Ha raccontato che all’inizio pensava di non avere le carte in regola per salire in passerella, nonostante fosse alta 1 e 80 e avesse un viso d’angelo. “Ho pensato che stavano facendo un errore e che si sarebbero resi conto che ero la ragazza sbagliata e mi avrebbero rimandato a casa una volta arrivata a Parigi”, ha svelato.

Poi sono arrivate più di 1000 copertine in tutto il mondo. I marchi più prestigiosi, da Gucci a Valentino, passando per Versace e Armani, se la contendevano tra la fine degli anni ’80 e gli anni ‘90. Il suo nome e il suo sorriso sono nel firmamento delle supermodel più famose della storia insieme a Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2020.