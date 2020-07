Claudia Zanella sembra aver ritrovato la serenità, almeno un po’. L’attrice è apparsa serena e felice accanto al fidanzato Luigi Cesolini l’altra sera a Roma. I due hanno partecipato ad un evento a Palazzo Dama e si sono messi in posa per i fotografi presenti. L’amore è scoppiato oltre un anno fa e sembra essersi rafforzato nel tempo. Dopo la fine del matrimonio con il regista Fausto Brizzi, la 41enne sta ricostruendo la sua vita.

Recentemente Claudia, che insieme a Brizzi ha una figlia, Penelope, 3 anni, ha spiegato che la rottura con l’ex è stata inevitabile dopo il polverone mediatico alzato da ‘Le Iene’. “Quando lo sanno tutti e tutti ne parlano, non è possibile: vado a prendere il pane e so che il negoziante sa… Non voglio fare la bigotta, in questo ambiente ne ho viste di tutti i colori”, ha spiegato a ‘Vanity Fair’.

Al magazine ha parlato anche dello stesso Luigi, che è più giovane di lei di qualche anno. “È una persona che mi ha veramente aiutata. Una sera, dopo sei mesi chiusa in casa, avevo ricominciato a uscire ed ero andata a ballare con alcuni amici. Lui era lì, ci siamo guardati, mi ha sorriso e in quello sguardo mi sono sentita al sicuro. Ero irriconoscibile, avevo sei chili in meno e i capelli rosa fucsia. Ma poi, quando ha capito chi ero, è stato abbastanza coraggioso: ovunque andassimo, eravamo placcati dai paparazzi. Ho conosciuto anche amici suoi, e questa generazione di trentenni mi sembra spettacolare”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.