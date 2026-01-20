L’attore 62enne difende da sempre la sua privacy e viene da una ‘famiglia bene’

Sull’ex moglie Francesca Neri: “Con lei ho scoperto il valore della fedeltà”

Claudio Amendola si mette a nudo sulle pagine del Corriere della Sera. L’attore confessa di essere ben diversioda come appariva nei film. “Coatto al cinema”, sottolinea. Svela di essere uno snob nella vita quotidiana.

''Coatto al cinema'': Claudio Amendola confessa di essere uno snob nella vita quotidiana

Il suo ultimo film, “Fuori la verità”, racconta la storia di una famiglia che va in pezzi partecipando a un reality. “Io non metterei alla berlina le persone care. Bisogna difendere chi si ama oltre sé stessi”, chiarisce. Per lui la privacy viene prima di tutto, Claudio precisa: “Ho avuto dei momenti bui, ma mi stimo e mi piaccio anche per questo mio carattere schivo. Nei film ho fatto il coatto, ma nella vita sono quasi snob. La parte del burino l’ho cavalcata, ma con mia mamma ci scherzavamo su. Diceva: ‘Sei nato a Villa Stuart da una famiglia bene…’”.

Amendola, figlio di Ferruccio Amendola e Rita Savignioni, due grandi nomi nel mondo dello showbiz, ricorda: “Una famiglia dove si respirava cultura. Mia madre mi portava a teatro, al cinema, sceglieva i libri per me. Sono stato un bravo studente fino alle medie, poi ho deciso che non mi interessava più”.

In questo momento Amendola non ha vicino gli amici: “Sono solo, per scelta. Con la morte di Antonello Fassari credo di aver perso l’amico più grande. Ho avuto la vita costellata da migliori amici e sinceramente m’hanno rotto un po’ i co...: sul lungo periodo è difficile reggere. L’amicizia oggi la vivo sul set, con persone con cui lavoro da una vita. Amo stare da solo. Anche mangiare da solo: osservo, rubo un pochino dagli altri tavoli e trovo uno spazio per me, in cui riesco a capire ciò che sto vivendo bene e quello che è il momento di lasciare andare”.

L’artista 62enne parla anche dell’ex moglie Francesca Neri, da cui si è separato nel 2022, dopo 25 anni: “Ad un certo punto le cose cambiano: le linee che si intersecavano non lo fanno più. Succede qualcosa e non siamo in grado di fermarlo. Rimane un grande amore e un figlio, Rocco. Pur avendo 26 anni ne ha sofferto e paradossalmente mi ha fatto piacere: vuole dire che ai suoi occhi eravamo una bella coppia”.

Quando gli si domanda se sia stato fedele, Claudio replica: “Non sempre, ma con Francesca ho scoperto il valore della fedeltà, l’essere fiero di amare totalmente. E a sua insaputa, senza dirle che qualcuna ci aveva provato”. Claudio è ironico e divertente, sul catcalling confida: “Io se vedo un bel sedere lo guardo. Le donne a me lo guardano, anche se è quello di un vecchio”. E ride.