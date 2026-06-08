Claudio Insegno, fratello di Pino, ha sposato il compagno Stefano Minotti, a cui è legato da sette anni, foto

E’ stato il conduttore e doppiatore a celebrare l’unione civile tra il 60enne e il 29enne

Tantissimi ospiti vip presenti alla cerimonia celebrata sabato 6 giugno a Roma

E’ stata una giornata piena d’amore e sorrisi, con tanti volti noti dello spettacolo a fare da spettatori. Claudio Insegno, fratello di Pino, ha sposato il compagno Stefano Minotti. Il fatidico sì e arrivato davanti a parenti e amici a Roma: una cerimonia elegante e carica di emozione che ha avuto un protagonista speciale. E’ stato il popolare doppiatore e conduttore 66enne a officiare l’unione civile della coppia.

Claudio Insegno, fratello di Pino, ha sposato il compagno Stefano Minotti, a cui è legato da sette anni

Le immagini condivise sui social svelano una giornata luminosa, scandita da applausi, abbracci e tanta commozione. Dopo sette anni d'amore, il 60enne, regista, attore e doppiatore, e il 29enne hanno deciso di compiere il grande passo. Durante la cerimonia, Pino ha dedicato agli sposi parole che hanno toccato il cuore degli invitati. "Il bello dell'amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane", ha detto prima di dichiararli ufficialmente uniti.

E’ stato il conduttore e doppiatore a celebrare l’unione civile tra il 60enne e il 29enne

A rendere ancora più dolce il momento è stato Burt, l'amatissimo cagnolino della coppia, che ha avuto il compito di portare le fedi. Un dettaglio tenerissimo che ha conquistato tutti i presenti. Tra gli ospiti non mancavano numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. A festeggiare gli sposi sono arrivati, tra gli altri, Tosca, Giancarlo Magalli, Justine Mattera, Antonella Elia, Angela Melillo, Arturo Brachetti e molti altri amici che hanno voluto condividere con la coppia questo giorno speciale.

Tantissimi i vip presenti al matrimonio

Tra i messaggi più affettuosi spicca quello dell'attrice Milena Miconi, tra i presenti, che sui social ha scritto: "Ci avete fatto emozionare e divertire. Tanti gli amici che hanno reso ancora più speciale questa giornata che ricorderemo per sempre".

Gli sposi con il loro cagnolino Burt che ha portato le fedi

La storia tra Claudio e Stefano è molto singolare. Si sono conosciuti all'uscita di un teatro, mentre lui era impegnato nella regia di un musical. Da quel primo incontro non si sono più separati, costruendo giorno dopo giorno una relazione solida. Come rivelato da Dagospia, i testimoni di Insegno sono stati la doppiatrice Monica Ward (sorella di Luca) e il manager teatrale e casting director Giulio Pangi. I testimoni di Minotti, invece, il fratello Luca con la mamma Romina e l'amico Alessio Bellani.