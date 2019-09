Claudio Lippi ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, riceve una sorpresa in diretta tv: la figlia Federica, mamma di Mya Summer, mentre il conduttore parla di lei, fa il suo ingresso in studio.

Claudio Lippi è felice di avere accanto in tv la figlia Federica. “Il rapporto è rimasto mutilato di qualche anno di mancata frequentazione. Me la sono un po’ persa, ma non mi ha mai accusato di questo. Io non ho avuto mai il coraggio… mi vorrei scusare. Credo di essere mancato in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di me”, sottolinea il presentatore 74enne. E’ proprio quando pronuncia queste parole che la sua piccola, grande donna gli fa la sorpresa.

Claudio Lippi ne approfitta e decide di farle nuovamente le scuse, guardandola negli occhi. “Noi non amiamo programmi in cui si scrivono le lettere, ma non sono mai riuscito a dirti di averti lasciata un po’ sola con la mamma, che è stata splendida. Forse anche per questo sei cresciuto con un mito del papà che così mito non era”, sottolinea alla figlia Federica. Spiega pure che vuole lavorare insieme a lei, non per raccomandarla, ma per portare avanti un discorso insieme.

“Mi è mancato, ma ho capito che lavorava. E lo faceva anche per me. A me non è mancato nulla, se non la sua presenza”, ammette Federica. Claudio Lippi guarda la figlia emozionato.

Le sorprese non sono finite. Claudio Lippi riceve anche un messaggio dalla moglie Kerima Simula e si commuove. “Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Sono contenta che siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre per te. Tu hai un entusiasmo migliore di quello di 36 anni fa. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre”, gli dice la donna.

“Ho sempre avuto una grande forza: non vergognarmi di piangere per gioia. Non mi accompagna quando lavoro, ha fatto una cosa… Avete un dvd?”, esclama con le lacrime agli occhi Lippi emozionato per il gesto della moglie. Poi, parlando del loro amore tormentato, spiega: “Le devo buona parte del dimagrimento, mi ha fatto stare meglio anche dal punto di vista fisico. Ci siamo divorziati con dolore. Lei ha fatto da mamma e papà con Federica, ma non le ha mai parlato male di me. Non ho parole per ringraziarla”.

I due sono tornati insieme: “Mi sono accorto che è brutto non condividere la vita con chi conosce tutti i tuoi difetti. Siamo andati in Comune con nostra figlia, il suo compagno e nostra nipote. Dirle di nuovo sì mi ha fatto rinascere”. I due si sono sposati nel 1989, dopo cinque anni si sono lasciati. Si sono riavvicinati nel 2000 e ora, con la loro figlia Federica e la nipotina, sono felicissimi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.