Claudio Lippi e la scelta di lasciare 'Buona Domenica’: 'Da allora non lavoro più in tv’

Claudio Lippi ha raccontato di aver perso tutto due volte nella sua vita, almeno dal punto di vista economico. Il conduttore ha spiegato che quando era giovane suo padre fu truffato e lui decise di intervenire per aiutarlo. Parlando del genitore ha detto: “Prima lavorava in una grande azienda e, in sostanza, risanava le imprese. Era spesso via, lo vedevo poco ma ero molto legato a lui. Poi, quando io ero ormai adulto, si fece convincere da un tizio a entrare in un affare, una specie di burrificio. Peccato che poi quel tizio sparì e lasciò sulle spalle di mio padre un buco finanziario enorme”.

“Io decisi di accollarmi quel debito. Fu la prima volta che capii di aver perso tutto, fu come sentirsi mancare la terra sotto ai piedi. Ma reagii con forza e, credo oggi, con limpidezza. Non potevo lasciare la famiglia in quel baratro, non è da me. Risultato: venti miliardi di vecchie lire da ripagare in vent’anni. E' stata dura, ma ce l’ho fatta”, ha aggiunto.

Nel 2006 poi Lippi decise dopo sole cinque puntate di lasciare ‘Buona Domenica’, allora un programma molto seguito nel weekend di Canale5. Fu uno strappo. Quando il giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ gli ha domandato se abbia pagato quella scelta, il 76enne ha risposto: “Be’, non lavoro in televisione da quell’ottobre 2006. Faccia lei”.

“Me ne andai perché sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. Vede, anche in questo caso ho seguito quella voce interna che mi avvisa sempre quando qualcosa mi veste bene o meno. Certo, ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia. Io e mia moglie, dopo un periodo di crisi, siamo ritornati insieme. E' stata lei stessa a volerlo, perché sotto una scorza dura c’è una donna comprensiva e attenta. E poi io sono un uomo che nella vita ha perso tutto due volte. Oggi sorrido a tutti, anche a chi mi vuole male. E' la mia forza”, ha proseguito.

Lippi ha infine raccontato di aver però detto di no ad alcune offerte di lavoro lontane dalle sue corde: “L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. E' semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si puo? chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso”.

Scritto da: la Redazione il 27/5/2022.