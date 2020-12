Claudio Sona e il fidanzato Nick, coppia gay 'educata e non eccessiva’

Claudio Sona, 33 anni, ormai da molti mesi fa coppia fissa con Nicholas Cornia. I due rappresentano in qualche la maggior parte delle relazioni gay, ma per qualche ragione i media preferiscono non mostrarli, o mostrarli molto poco. In tv si mettono in vetrina gli eccessi, forse perché fanno “ascolto”. Ha parlato dell’argomento lo stesso imprenditore veronese, che rispondendo ai complimenti di un utente via Instagram ha detto: “Ci sono tante sfaccettature. I media mettono spesso in mostra la più ‘colorata’. Siamo tanti e diversi e spesso ci rappresenta solo con personaggi un po’ eccessivi. Peccato perché questo avalla il pregiudizio che dilaga. Sarebbe molto più utile e importante far vedere quanto l’omosessualità si esprima in modo del tutto normale ed educata”.

Claudio da quando è esplosa la pandemia si occupa spesso e volentieri del nipote Ricky, dando così una mano ai genitori. “Mio nipote, grazie ai suoi splendidi genitori, sta crescendo con l’educazione che l’amore prevale sull’odio e i pregiudizi”, ha aggiunto.

A chi gli ha chiesto come sia iniziata la storia con Nick, ha invece risposto: “Ci siamo visti qualche anno fa senza considerarci. A febbraio ci siamo scritti su Instagram e poco alla volta abbiamo preso confidenza”.

Infine gli è stato domandato se abbia nostalgia delle risate insieme all’amico Tommaso Zorzi, tra i concorrenti più in vista dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’. “Non lo vedo da settembre e mi manca passare del tempo con lui! Spero di vederlo a febbraio quando vincerà per festeggiare con lui!”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2020.