Clemente Russo, con lo scherzo de 'Le Iene' la figlia diventa una secchiona

Clemente Russo è l’ultimo vip vittima di uno scherzo de Le Iene. Sebastian Gazzarrini, con la complicità della moglie dell’ex campione del mondo dei pesi massimi, Laura Maddaloni, gli fa credere che la figlia Rosy, grazie a una medicina miracolosa, è diventata una secchiona. Non solo, la piccola di 8 anni è un vero genio!

Clemente Russo regala alla figlia un peluche, ma la bimba è più interessata ai libri e al padre dice: “Sto studiando la storia di tutte le cose del passato”. Lo sportivo la guarda incredulo, ma ancora non accade niente.

Poco dopo all’ora di cena, Rosy non si alza dal libro, Clemente Russo comincia a preoccuparsi. La moglie, intanto, fa finta di nulla, ma è consapevole che è tutto merito della medicina. Il pugile mette in guardia la donna: “Tu spera solo che vada tutto bene!”.

Clemente è molto preoccupato e le prova tutte per distogliere la figlia dal suo studio incessante. Rosy alla fine accetta di andare con il padre, ma c’è una condizione: vuole portare il libro con lei. Il 37enne comincia ad aver paura e decide di portare la piccola nel laboratorio dove le hanno somministrato il farmaco miracoloso.

Nella sala d’attesa dello studio, mentre Russo e Rosy aspettano di entrare per il controllo, la bambina guarda in tv un quiz e risponde a tutte le domande, anche a quelle ‘impossibili’. Il padre è esterrefatto. Poco dopo lo stesso accade davanti al dottore. Rosy è una vera secchiona con i fiocchi: azzecca ogni quesito di cultura generale. Clemente Russo non sa più cosa pensare, alla fine però arriva la domanda che svela lo scherzo… “Qual è il programma televisivo che ha fra i suoi protagonisti Sebastian Gazzarrini?”. E Le Iene svelano finalmente la burla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2019.