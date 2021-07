Clio Make Up racconta la sua trasformazione: ''Ecco come ho perso 20 chili''

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio Make Up racconta il lungo percorso che ha affrontato per stare meglio con il suo corpo. La Zammatteo, 38 anni, dopo la seconda gravidanza era arrivata a pesare 90 chili per 1,58 cm di altezza. In un video youtube e alla Gazzetta dello Sport racconta le fasi più importanti del suo cambiamento per raggiungere non tanto il peso ideale, quanto la serenità. Adesso ha perso 20 chili.

Clio è stata una tra le prime influencer beauty italiane, ha raggiunto il successo mentre viveva a New York con il marito Claudio Midolo. Oggi si è trasferita in Italia con tutta la famiglia, le due bimbe Grace e Joy e i loro quattro gatti. E’ un’imprenditrice di successo, ma sul web continua a ricevere critiche o commenti sulla sua forma fisica. Ecco perché ha deciso di parlarne a cuore aperto. Da sempre paladina del body positive la Zammatteo ci tiene a precisare che non parlerà mai della sua dieta nel dettaglio. ‘’Non esiste un metodo giusto o meglio, io non sono la persona adatta per dare consigli. Io sicuramente sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta e ne ero consapevole. Mi piaceva mangiare, a dir la verità mi piace ancora e mi piacerà sempre, ma mangiavo male”.

Clio si è affidata quindi ad una professionista: ‘’Ho scelto di non fare le diete fai da te in cui perdi 10 kg in poco tempo e poi li rimetti subito. Io ho cercato una professionista che mi aiutasse nel percorso giusto per perdere quello che dovevo perdere in un lungo periodo senza poi rimetterlo su. C’era un forte sovrappeso, inutile negarlo, lei mi ha fatto un piano alimentare anche in base alle mie preferenze (poca carne, molto più pesce), no zuccheri raffinati, tanto integrale’’.

Cibo, ma anche attività fisica: ‘’All’inizio non facevo nulla, ora mi alleno in casa. Faccio più pesi, una volta a settimana cardio, per il mio fisico meglio fare pesi e mettere più massa muscolare’’. La Zammatteo è soddisfatta ma di certo non si sente perfetta: ‘’Ho più energia, mi sento e mi vedo meglio anche se non sono perfetta, il mio seno adesso è cadente, ma mi accetto’’.

Scritto da: La Redazione il 23/7/2021.