Clio Make Up di nuovo incinta, seconda gravidanza per la Zammatteo

Clio Make Up è di nuovo incinta. L’annuncio della seconda gravidanza della Zammatteo arriva via social accanto a Claudio Midolo e alla piccola Grace.

“Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020 Grace diventerà una Big Sister”, svela raggiante Clio Make Up che in pochi minuti con il suo video postato raccoglie migliaia di ‘like’ e commenti. “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”, scrive la beauty blogger sul suo profilo.

VIDEO

Clio Make Up è felicissima. Il 29 luglio 2017 è arrivata Grace, ora è di nuovo incinta. La seconda gravidanza è stata cercata, lo spiega nelle sue IG Stories, e, contrariamente a quanto era accaduto in passato con la primogenita, nata dopo due aborti e tra tanta paura e apprensione, stavolta è capitata subito: lei e il marito Claudio hanno fatto ‘centro’ al primo colpo.

Clio racconta che non sa ancora se cambierà casa con l’arrivo della cicogna. Chiarisce di conoscere già il sesso del bebè che porta in grembo, ma non vuole ancora rivelarlo. Ai follower la 33enne dà appuntamento la prossima settimana, quando avrà fatto un’altra visita dal ginecologo e ne sarà certa al cento per cento.

L’influencer è incinta di quattro mesi, ha deciso di dare l’annuncio dopo la fine del periodo delle nausee, che l’ha debilitata. Il pancione si vedeva troppo poi, inutile aspettare di più. E’ al settimo cielo e impaziente di raccontare ancora di più sulla sua dolce attesa alle tantissime fan che l’adorano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2019.