Clio Make Up disperata: 'Potrei dover partorire in casa'

Clio Make Up è disperata. La famosa youtuber, ormai agli sgoccioli con la seconda gravidanza, non sa ancora dove partorirà. Fuggita da New York con il marito Claudio Midolo e la figlia di due anni Grace, spaventata dall’emergenza Coronavirus nella Grande Mela, la 37enne si è rifugiata in Virginia dall’amica e collega Giuliana Arcarese. Ora però vive ore di ansia. “Potrei dover partorire in casa”, confessa in una diretta Facebook, intervistata da Marco ‘Monty’ Montemagno.

Clio Make Up è angosciata: non sa dove darà alla luce la sua secondogenita che chiamerà Joy. “Mancano tre settimane al parto. Va tutto bene, per quanto bene possa andare in questo periodo di panico. Me l'ero immaginato diverso questo parto! Siamo in Virginia, a 4 ore da New York e non so ancora se torneremo o no. Stiamo decidendo, perché qui c'è il problema della sanità”, racconta concitata.

“Non sappiamo ancora cosa faremo, ci informiamo tutti i giorni tramite gli amici che sono a New York - continua la Zammatteo - La situazione è simile a quella italiana: l'avevano presa sotto gamba e alla fine si sono trovati gli ospedali pieni. Siamo scappati in Virginia con una macchina noleggiata, ma abbiamo dovuto prenderne una piccola perché non c'erano più macchine, tutti quelli che le avevano noleggiate non le avevano riportate. Ancora non so come partorirò. Non abbiamo neanche l’assicurazione in Virginia ed è un casino con la sanità”.

Clio sta cercando di trovare una soluzione insieme al suo compagno di vita: “Abbiamo diversi piani, viviamo alla giornata cercando di capire. Ho già contattato un’ostetrica a domicilio però se partorisci in casa qualcosa può andare sorto e nel caso bisogna andare in ospedale attraverso il pronto soccorso, che è proprio dove ci sono tutti i pazienti Covid: quindi, questa è l'ultima delle opzioni”.

“Ho chiesto anche un cesareo, ma tutti mi consigliano un parto naturale. Inoltre qui non fanno operazioni non necessarie, quindi un cesareo non te lo fanno, a meno che non sia necessario”, aggiunge.

Clio Make Up è scappata da New York. E’ andata dall’amica in Virginia perché impossibilitata a tornare in Italia, ma lo farà molto presto ed è probabile che il suo sia un rientro definitivo: “Non sono rientrata in Italia perché non potevo volare a causa della gravidanza. Avevo già da anni dei piani per un rientro, che a questo punto penso verrà anticipato. Quando non hai la possibilità di viaggiare e tornare dai tuoi cari ti rendi conto di quanto ti manchino”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2020.