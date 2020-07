Addio New York! Meglio l'Italia: Clio Make Up dopo 12 anni torna a vivere nel Bel Paese..

Grande svolta per Clio Zammatteo, 37enne, che ha deciso di tornare in Italia il primo settembre. La famosa make up artist, la prima youtuber italiana, dopo 12 anni trascorsi a New York con il marito Claudio Midolo, dal quale ha avuto le due figlie Grace e Joy, ha deciso di rimpatriare.

Il desiderio di tornare alle origini c'era sempre stato, ma la spinta definitiva è arrivata dopo l'enorme spavento che il coronavirus le ha fatto prendere in America. Incinta al nono mese della secondogenita, la Zammatteo aveva rischiato di dover partorire in casa, proprio per l'allarme Covid. Negli ultimi anni Clio e il marito hanno aperto una azienda di cosmetica proprio in Italia e tornare qui renderà tutto più semplice. Originaria di Belluno, si stabilirà in una casa in campagna in Veneto e potrà rivedere la famiglia dalla quale è stata lontana tutti questi mesi. È stata lei stessa ad annunciarlo con un video su Instagram. Non spiega se questa decisione sarà definitiva, ma al momento c'è tanta voglia di Italia. Clio Zammatteo spiega che le bambine frequenteranno una scuola inglese per lasciarsi aperta la possibilità di vivere o lavorare in America in futuro. Clio era partita per New York dopo aver frequentato l'istituto europeo di Design, aveva fatto un corso di make up ed è stata la prima italiana a fare tutorial su youtube per insegnare a tutti i segreti del make up. Dopo tante collaborazioni e un programma tutto per lei su Real Time, ha lanciato la sua linea di prodotti. Ora New York non fa più per lei...

Scritto da: La Redazione il 13/7/2020.