Clio Make Up ha partorito, ha dato alla luce la sua seconda figlia, che si chiama Joy. La lieta novella è arrivata via social. Nella tarda serata di mercoledì 22 aprile l’influencer ha pubblicato una foto in cui appare in ospedale con la neonata sul petto e la mascherina sul viso. Accanto all’immagine ha scritto: “E’ nata Joy”. Il parto è avvenuto, a quanto pare, a Washington, in Virginia. La neo mamma bis, che nel 2017 ha già avuto con il marito Claudio Midolo la primogenita Grace, e la piccolina stanno bene.

Nelle scorse settimane Clio Zammatteo, questo il vero nome della guru della cosmetica, ha vissuto un vero e proprio incubo. La 37enne risiede infatti a New York, la città americana più colpita dalla pandemia che è stata letteralmente piegata dalla malattia respiratoria. Così lei e il marito, per timore del possibile caos in ospedale al momento del parto, sono fuggiti in fretta e furia e si sono rifugiati a casa di un’amica a Washington. Qui ben presto si sono però resi conto di un grande problema: l’assicurazione sanitaria di Clio non copre spese mediche come il parto al di fuori dello stato di New York. Il conto sarebbe potuto quindi essere salatissimo, potenzialmente decine e decine di migliaia di euro. Aveva anche ipotizzato di partorire in casa.

Anche tornare a New York era però ormai complicatissimo. Sembra che alla fine grazie proprio alla sua amica e al marito, che lavora per il governo a stelle e strisce, siano riusciti in qualche modo a risolvere la situazione, sebbene non di conoscano i dettagli. Lo dimostrerebbe proprio il fatto che il parto è avvenuto nella capitale e non nella Grande Mela.

Scritto da: la Redazione il 22/4/2020.