Tornare a vivere in Italia fa bene: Clio Make Up si è rimessa in forma

Tornare a vivere in Italia fa bene, del resto la dieta mediterranea è la migliore al mondo. Clio Make Up lo sa bene e da quando è volata nuovamente nel suo Paese si è rimessa in splendida forma. Alimentazione sana con la nutrizionista e allenamento il suo segreto, ma senza strafare. Clio, paladina della ‘body positivity’, ha voluto solo prendersi cura del suo corpo dopo un trasloco intercontinentale, direttamente da New York, dove abitava prima, due bambine e una ristrutturazione per entrare nella sua bellissima nuova casa a Belluno.

Nonostante i tanti impegni la 38enne, all’anagrafe Clio Zammatteo, ha trovato la forza di volontà per scendere un po’ di peso e stare meglio con se stessa: la salute prima di tutto.

L’influencer italiana più famosa del settore beauty sposata con Claudio Midolo e e mamma orgogliosa di Grace, 3 anni compiuti a luglio, e Joy, nata lo scorso 22 aprile, ora a figura intera è super stilosa e raggiante.

“Vivere in America, per quanto riguarda il cibo, è devastante”, aveva confessato in passato intervistata Clio.

“Per quanto ti sforzi di mangiare sano tutto è gonfiato con ormoni e altre cose”, aveva aggiunto. Nuovamente in Italia ha potuto, grazie ai piatti equilibrati e un po’ di fitness, tornare a essere più tonica e attiva.

