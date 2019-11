Clio MakeUp, ormai al quarto mese di gravidanza, non sta più nella pelle. L’influencer, che vive a New York, non vede l’ora che la cicogna bussi di nuovo alla sua porta e ha rivelato di quale colore sarà stavolta il fiocco. La Zammatteo, questo il vero cognome dell’esperta di beauty più famosa d’Italia, ha voluto usare un video per far sapere ai suoi tanti follower il sesso del nascituro che porta in grembo. Nella clip, postata su Instagram, Clio tiene in mano due palloncini, uno rosa e un blu. “Fiocco rosa o fiocco blu? Cosa sarà?”, dice. Poi ne fa volare uno. In mano le resta quello rosa. “Un’altra bambina!”, esclama con gioia.

Anche la sua primogenita, Grace, nata nel 2017, sembra essere contenta di stare per diventare una sorella maggiore. “Sei contenta amore? Sì?”, le domanda Clio. E il marito Claudio Midolo, che tiene in mano il telefonino per riprendere la simpatica scenetta, aggiunge: “Sarò beato tra le donne”.

Clio, 37 anni, ha poi raccontato di stare vivendo bene la gravidanza, anche se i chili in più iniziano a farsi vedere. “Sono entrata nella 16esima settimana, se porto i pantaloni non si vede tanto, ma con i vestiti si vede…”, ha spiegato. Ma l’importante è che non ci siano problemi di salute seri. “Va tutto bene, ho fatto varie visite e i medici mi hanno rassicurato. Ho solo un problema, io tendo a svenire. Tipo se sto in metropolitana. Perché ho la pressione bassa, me l’ha misurata e la minima è di 55. Quindi devo cercare di non andare in giro da sola ora che sono incinta, altrimenti può essere un problema…”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 5/11/2019.