Clio Make Up è tornata a New York con le due figlie, Grace e Joy, nata il 22 aprile

Clio Make Up è tornata a New York con le due figlie, Grace, 2 anni, e Joy, nata lo scorso 22 aprile. La Zammatteo ha lasciato la Virginia, dove era andata per un po’ di tempo, ospite dell’amica e collega Giulia Arcarese, insieme al marito Claudio Midolo. Ora è nuovamente nella sua casa nella Grande Mela.

La famosa youtuber 37enne, era fuggita da New York, spaventata dall’emergenza sanitaria. Ha deciso di partorire a molti chilometri di distanza, ma ora, più serena dopo il parto, è tornata a casa con le sue bimbe, raggiante per la nuova arrivata.

“Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis - scrive Clio sul social - Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘Baby Sister Baby Sister!!’. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti...grazie ClioFamily!!!”.

Poi aggiunge: “Un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito e partoriranno in questo periodo ‘complicato’: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!”.

Clio Make Up si gode l’atmosfera familiare con la nuova arrivata. Ha voluto che si chiamasse Joy e spiega il perché: “Joy come Gioia, Joy come Rinascita, Joy come Speranza, Joy come Libertà. Con tutto il nostro Amore".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2020.