Clio Make Up, tour nella nuova casa in Italia: guarda

Clio Make Up fa entrare tutti i fan nella sua nuova casa in Italia, offre ai fan un tour della sua atualissima abitazione dopo aver lasciato nei mesi scorsi New York. Ora vive a Belluno insieme al marito, Claudio Midolo, le due figlie, Grace, 3 anni, e Joy, che il 22 aprile prossimo compirà appena un anno, e i suoi gatti.

Clio Zammatteo è entusiasta, voleva mostrare la sua nuova casa anche prima, ma per svelare le varie stanze ha preferito curare gli ultimi dettagli, desiderava che l’ambiente fosse accogliente e vivo. Trascorre molto tempo tra le quattro mura, soprattutto in questo momento particolare: come molti lavora insieme al marito da casa ed è importante che tutto sia perfetto per stare bene.

VIDEO

Il tour della nuova casa di Clio in Italia inizia dall’ingresso che si apre su una zona giorno spaziosa e luminosa con un angolo dove campeggia un enorme divano, la tv e anche il caminetto. C’è anche lo spazio giochi per le sue bambine.

Le tre finestre enormi illuminano la stanza. La cucina ha una grande penisola con gli sgabelli, in perfetto stile americano, c’è pure il tavolo da pranzo con le sedie. Dal corridoio si accede alla camera da letto e al bagno.

La casa si sviluppa su tre piani, al superiore ci sono altre camere da letto e un bagno, l’ultimo Clio non lo ha ancora svelato… Nella villetta con un bel giardino c’è anche una splendida cabina armadio di cui la blogger 38enne è orgogliosissima: nell’averla ha realizzato un sogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.