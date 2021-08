Clio Make Up, in tv arriva la docu-serie dedicata alla sua vita: l'annuncio 

Clio Make Up è contentissima ed emozionata. In tv arriva la docu-serie dedicata alla sua vita privata e professionale. Regala l’annuncio ai tanti fan sul social e svela la data d’inizio: partirà il prossimo 3 settembre si Discovery Plus.

La famosa blogger e imprenditrice 38enne sposata con Claudio Midolo e e mamma orgogliosa di Grace, 4 anni compiuti a luglio, e Joy, nata il 22 aprile 2020, non riesce a crederci, ma è tutto vero. In televisione arriva la docu-serie che la racconterà. Lei è stata una delle prime a conquistare un grandissimo pubblico partendo dal suo canale YouTube e diventando nel tempo una vera e propria star pure sui social: ha fatto della sua passione, il trucco, un lavoro e ha creato così anche il suo brand.

“Vi ricordate il mio primo video su YouTube ?!?! Quante cose sono cambiate dal lontano 2008… Mi avete visto crescere, trasformare la mia passione in un lavoro , fondare la mia linea di make-up, diventare mamma e organizzare un trasloco intercontinentale in piena pandemia. Oggi sono orgogliosa e felice di potervi presentare 'CLIO BACK HOME', la docu-serie che vi farà scoprire la mia vita personale e professionale. Insieme a tutti i suoi inediti retroscena. Stay tuned .. Manca solo 1 MESE”, rivela Clio in un post.

Clio Zammatteo poi nelle sue IG Stories aggiunge: “E’ uscita la data, dal 3 settembre vedrete ‘Clio Back Home’. Io che ho visto le puntate sono contenta, mi sono piaciute tantissimo: per la prima volta si parla di trucco, ma non solo”. I suoi 3 milioni e 100mila follower sono entusiasti: conosceranno la loro beniamina ancora di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2021.