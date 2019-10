Clizia Incorvaia va a “Live - Non è la D’Urso” per raccontare la sua verità sul suo presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. Chiarisce sulle corna che l’avrebbero definitivamente portata alla rottura con il marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e padre della sua Nina, 4 anni. La bionda fashion blogger 33enne nel salotto di Barbara D’Urso ribadisce che con l’attore c’è stato solo un bacio e sottolinea che lei e il cantante in quel momento erano separati. A far scalpore, però, non sono le sue rivelazioni sul rapporto con Scamarcio, ma le accuse choc che lancia nei confronti di Sarcina. “Chiedeva materiale intimo e scomveniente alle fan sul social”, svela.

Barbara D’Urso rimane a bocca aperta. “Non mi apsettavo queste tue affermazioni - dice - Ti prendi totalmente la responsabilità di quel che stai dicendo”. Sono accuse choc da far tremare i polsi. Clizia Incorvaia è un fiume in piena.

“Ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla terra, i più brutti della mia vita - fa sapere la bionda a proposito del matrimonio con Francesco Sarcina - Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l'ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina”.

Spiega che Francesco usciva sempre con la scusa di cene di lavoro, ma tornava all’alba. Lei credeva a tutto ciò che le diceva, ha dovuto aprire gli occhi però alla fine: “Poi mi arrivavano le segnalazioni di ragazze che erano state con lui. Ho trovato delle chat su Facebook con le fan, di lui che mandava messaggi a ragazze italiane approfittandosene e chiedendo incontri in cambio di materiale intimo”. La conduttrice è interdetta, ma Clizia assicura di avere le prove di essere nella verità assoluta: “Ho tutto conservato”.

“Dopo due giorni che ci siamo lasciati l’ho trovato nella cucina che ha ristrutturato mio padre mentre prendeva il caffè nudo con un’altra”, aggiunge Clizia. Poi racconta come è venuto fuori l’affaire Scamarcio: “Ci eravamo lasciati a settembre 2018 ma a febbraio 2019 siamo tornati insieme. Ad aprile ha voluto a tutti i costi sapere la verità sul periodo di separazione. Voleva dirmi quello che aveva fatto lui e quello che avevo fatto. Inizialmente mi sono rifiutata ma dopo otto ore di interrogatorio, durante un viaggio in macchina dalla Puglia a Milano, ho ceduto e confessato il bacio con Scamarcio”.

“Da lì è impazzito, ha vomitato ma tante parolacce. Riccardo mi voleva far passare per una bugiarda. Mio marito per una poco di buono. Lui crede che, forse, non c’è stato solo un bacio. Io ho ferito l’ego di un maschio”, precisa ancora.

Clizia Incorvaia mentre lancia le sue accuse choc a Francesco Sarcina è vicina alle lacrime: “Ho sofferto attacchi di panico. Adesso non lo so se mi potrò fidare di un uomo. Sono stata zitta fino ad ora. Io ho scoperto di essere stata con un bluff dal primo momento”.

Sui post sul social che annunciavano la rottura e poi il ritorno di fiamma dice: “Prima di fare un post su Instagram, noi ci eravamo separati a settembre attraverso la lettera dell’avvocato. Poi, siamo ritornati assieme. Ci ho ricreduto perché credevo nell’amore eterno e al fatto di dare una famiglia unita alla nostra famiglia”. Barbara le domanda infine se lei e Sarcina ora si sentano, soprattutto dopo quel che ha rivelato lei. La Incorvaia precisa: “Sento il mio ex solo attraverso messaggi per parlare di nostra figlia Nina. Non esiste che nel 2020 che una donna debba subire bullismo mediatico da parte della gente”. Sul web, dopo che il cantante ha parlato del suo tradimento, la ragazza è stata pesantemente attaccata…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.