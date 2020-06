Clizia Incorvaia dopo il ricongiungimento con Paolo Ciavarro è al settimo cielo. E’ certa di aver trovato l’uomo perfetto per lei. La felicità è talmente tanta che la 39enne ora spera che l’ex marito Francesco Sarcina (con cui ha avuto sua figlia Nina) possa ricostruirsi una vita sentimentale appagante come la sua. Intervistata nel programma radiofonico ‘Non succederà più’, la bionda siciliana ha anche parlato della gestione futura della sua storia (a distanza) con il 28enne romano (lei abita a Milano e lui a Roma): “Ci vedremo ogni weekend… un weekend verrà lui ed un altro andrò io, sono tre orette in treno ed una con l’aereo”.

Clizia ha ammesso che entrambi sono piuttosto gelosi: “Sarà una bella lotta. Anche se sono sicura di una cosa, se c’è rispetto... la gelosia è sana. E’ importante il tipo di rapporto che uno costruisce e noi stiamo costruendo un rapporto basato sulla sincerità assoluta e sulla fiducia. Siamo anche migliori amici, oltre ad essere innamorati ed amanti. Noi ci raccontiamo tutto, senza paura di essere giudicati dall'altro... sia del passato che del nostro presente attuale. Avere questo tipo di rapporto con il proprio partner, secondo me, rende invincibili”.

Infine su Francesco Sarcina, cantante e leader de ‘Le Vibrazioni”, ha detto: “La mia piccolina ha un papà che la ama tanto. Si diventa delle famiglie allargate ed io auguro anche al suo papà di trovare una bellissima storia d’amore come la mia. Quando tu hai raggiunto la serenità e sei felice, auguri felicità agli altri. E’ quando sei infelice, che non vuoi che gli altri siano felici”.

Scritto da: la Redazione il 1/6/2020.