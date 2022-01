Clizia Incorvaia prepara il borsone per l’ospedale. “Sento che bebè arriva prima”, confessa ai fan. Alla 34esima settimana di gestazione, la bionda 41enne ha avvertito che la pancia è già ‘scesa’, segno che il parto potrebbe essere vicino. Tra pochissimo conoscerà il suo secondo figlio, un maschietto, nato dall’amore con Paolo Ciavarro, 30 anni, conosciuto al GF Vip. L’influencer è già mamma di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Saarcina, 6 anni compiuti il 24 agosto scorso.

“Come promesso vi faccio vedere cosa metterò nel borsone per l’ospedale. Dato che la pancia si è abbassata, mi sento che bebè nasce prima… Poi vedremo”, spiega Clizia nelle sue IG Stories.

La Incorvaia poi mostra tutte le cose preparate sul letto e pronte per essere messe in valigia: c’è il beautycase con i prodotti per l’igiene, c’è la camicia da notte con i bottoni per la sala parto, ci sono i salvaslip, gli slip usa e getta, le coppette assorbilatte per il seno, i reggiseni, pannolini, i tre cambi per il bambino, un kit medicazione.

“Ho diviso tutto in simpatici sacchettini”, spiega Clizia riferendosi ai cambi per il neonato. “C’è anche una pancerina: so che molte non sono d’accordo, ma dopo aver avuto Nina le prime settimane l’ho messa e mi ha aiutato tantissimo”, sottolinea.

Clizia Incorvaia tiene molto a farsi vedere sempre in ordine, per questa ragione in ospedale porterà anche una vestaglia e una camicia da notte bianco panna in cotone organico da indossare dopo il parto. Raccomanda alle sue fan di usare tessuti organici, per evitare pruriti e allergie. E’ tutto pronto ormai: non vede l’ora di conoscere il secondogenito, che potrebbe chiamarsi Gabriele.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.