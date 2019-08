Clizia Incorvaia festeggia il compleanno della figlia. Nina ha compiuto 4 anni e immancabilmente è arrivato il beach party a tema ‘Unicorno’ sulla costa agrigentina. Tutto meravigliosamente rosa per far felice la bambina, anche se alla festa è stato clamorosamente assente il padre della piccola, Francesco Sarcina.

L’addio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, dopo un tentato riavvicinamento durato solo qualche mese, fa ancora notizia. L’artista di “Le Vibrazioni” ha pubblicamente rivelato il presunto tradimento della bionda blogger con Riccardo Scamarcio, il suo (ex) migliore amico, per giunta testimone di nozze della coppia. L’influencer su Instagram e poi via giornale ha replicato. Scambi di accuse reciproche e attacchi, ora, però, forse proprio per il bene di Nina, i due si sono chiusi nel silenzio.

Gli attriti rimangono tutti ed evidentemente Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina in questo momento non sembrano in ottimi rapporti, altrimenti l’ex di Amici sarebbe stato presente alla festa di compleanno della figlia, che si è magicamente svolta in spiaggia, tra unicorni e torte a più piani.

“4 anni di te… 4 anni di noi. Grazie per riempire la mia vita, per dare il vero senso e per avermi insegnato: l’AMORE PURO e INCONDIZIONATO”, ha scritto Clizia sul suo profilo social per Nina.

Poco dopo anche Sarcina ha fatto gli auguri alla figlia, spiegando il perché della sua assenza: “In queste date mi sento un po’ naufrago. Oggi, per esempio, per non poter festeggiare i 4 anni della mia amata Nina. Ma purtroppo questo lavoro (meraviglioso e per il quale mi sento veramente fortunato), comporta sacrifici. Sacrifici di presenza, a volte, ma che i miei figli sanno bene quanto poi io li sappia compensare. Auguri Nina, che il Grande Spirito sempre ti protegga”. Il motivo ufficiale sarebbe il lavoro, ma sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.