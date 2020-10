Clizia Incorvaia festeggia 40 anni in tv con Paolo, il papà e la sorella: guarda

Clizia Incorvaia festeggia 40 anni in tv con Paolo Ciavarro accanto, con cui è legatissima da otto mesi, il papà Totò e la sorella Micol. A Domenica Live, accolti calorosamente da Barbara D’Urso, per la bionda influencer arriva una torta stupenda a più piani in cui troneggiano in cima le statuette che ritraggono lei e il suo giovane fidanzato che il 22 ottobre prossimo compirà 29 anni.

“Da bambina sognavo un principe ed eccolo qui al mio fianco”, dice Clizia. Paolo, emozionato, le tiene la mano. Barbara le domanda cosa sia la cosa più romantica che lui abbia fatto per lei. “Dentro la casa una C di creta con un cuoricino. Fuori dalla Casa, mi ha scritto lettere d’amore che non ricevevo dall’età quindici anni. E’ bellissimo”, confessa l’ex moglie di Francesco Sarcina, mamma di Nina, 5 anni.

Clizia racconta che Paolo il giorno prima, il 10 ottobre, per il compleanno, le ha fatto trovare un mazzo enorme dei suoi fiori preferiti, i girasoli, al tavolo. Il ragazzo ha pure riempito la stanza da letto di palloncini rosa, in uno più grande era appeso il suo regalo: “C’era un regalo molto speciale che Paolo però non vuole che dica“.

In studio iniziano le sorprese. La D’Urso fa vedere alla Incorvaia un vide messaggio di sua ‘suocera’ Eleonora Giorgi. “Sei la cosa più bella che ci sia successa nel 2020. Sei una cosa entusiasmente. Io con tutto il cuore ti auguro tanti di questi 40 anni, spero passeremo tanto tempo accanto insieme”, le sottolinea l’attrice.

Clizia si commuove. “Tua mamma è un’anima speciale”, dice a Paolo. Poi alla D’Urso rivela: “E’ riuscita a conoscere il mio lato più fragile di donna, di mamma”. Le sorprese per i 40 anni non sono ancora finite, in studio, entrano papà Totò e la sorella Micol. Portano una torta gigante con due statuette, quelle che si usano per i dolci da matrimonio, sopra.

La Incorvaia festeggia in diretta tv ed è felice per il perdono di Barbara, che in passato, in una puntata di Live - Non è la D’Urso, scoprì che i due stavano fingendo davanti alle telecamere di non essersi mai incontrati dopo il lockdown. “Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata. Perché fare quella sceneggiata?”, gli chiede la presentatrice? “Perché siamo due scemi innamorati e siamo umani…”, rivela Clizia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.