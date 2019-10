Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina: 'Sommersa dai messaggi delle amanti di mio marito'

Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina. La fashion blogger siciliana torna a “Live - Non è la D’Urso” e in un’intervento flash dice la sua. “Sono stata sommersa dai messaggi delle amanti di mio marito”, svela.

Francesco Sarcina non vuole parlare, ma di fatto ha smentito le dichiarazioni dell’ex. “Francesco nega tutto”, dice subito Barbara D’Urso. Clizia precisa: “Ho tutto conservato. Barbara in seguito alla nostra intervista sono stata sommersa dai messaggi di tante signorine che avevano avuto storie più o meno profonde con mio marito”.

“Ho passato due anni di inferno - aveva raccontato la Incorvaia nella scorsa intervista – Il tradimento con Riccardo Scamarcio non c’è mai stato perché eravamo separati. Non sono stata io ad andare sui giornali a parlarne, ma Francesco. Quando siamo tornati insieme continuava a lasciarmi sola, andava ai party e poi mi arrivavano le segnalazioni su Instagram insieme ad altre donne. Tornava alle sei del mattino e io credevo a tutto. Ho ricevuto segnalazioni su segnalazioni su di lui. Ho trovato delle chat su Facebook in cui chiedeva materiale intimo alle fan”.

Anche stavolta Clizia Incorvaia è durissima. Roberto Alessi interviene e le chiede: “Dove vuoi arrivare? E’ il padre di tua figlia e le stai facendo solo del male”. “Tu sei un maschilista”, replica a brutto muso la bionda 33enne.

E aggiunge: “Lui ha venduto sua moglie ai giornali, io sono stata insultata per mesi e ora non sto più zitta. Sono due anni che subisco violenza psicologica, mi diceva che il mio lavoro faceva schifo, che io non potevo uscire con lui perché distoglievo attenzione al gruppo. Mia figlia l'ho sempre protetta”.

Poi sempre a proposito della bambina avuta dal cantante, che ora ha 4 anni, sottolinea: “Sto tacendo su tante cose per difendere Nina, a lei le dico ‘papà è un principe, è in tour”. Il giornalista però ribatte: “Tu sei una star del web e lo sai che tua figlia tra qualche anno saprà tutto questo”. La Incorvaia replica: “Leggerà del bacio, ma noi eravamo separati quindi posso giustificare, ma se parlo di violenze o cose più importanti mia figlia se le ricorderà per sempre”. La discussione termina, Barbara deve andare avanti con il suo show, ma la faccenda non si chiuderà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.