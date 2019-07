Clizia Incorvaia replica all’ex marito Francesco Sarcina. Il cantante de Le Vibrazioni, dopo i gossip, ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera il tradimento della bionda sposata nel 2015 e mamma della sua Nina con l’amico fraterno Riccardo Scamarcio, che era stato pure testimone di nozze. Sui social tutti si sono scatenati, Clizia è stata ricoperta di insulti. “Gogna mediatica. Replicherò a breve. Restate in attesa della mia risposta. Saprete tutta la verità. Ciò che avete letto sono fatti privi di fondamento”, fa sapere l’influencer nelle sue IG Stories.

“E' successo qualcosa che speravo rimanesse privato - spiegato Francesco Sarcina - Odio chi parla dei cavoli propri, però la notizia è uscita e ha destabilizzato tanti che mi vogliono bene, perciò mi sento di dover chiarire, ora e poi mai più. L’episodio con Riccardo Scamarcio risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato, la donna che ho deciso di sposare con una cerimonia all’americana da pazzi, perché il mio era un amore pazzesco”.

E ancora: “Io ho una sensibilità acutissima sentivo che mi nascondeva qualcosa. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. E’ stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita. Non so dirlo. Ci eravamo lasciati. Che cambia se l’ha cercato lei, se covava un desiderio o se l’ha fatto per farmi male? Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica”.

Il tradimento con Riccardo Scamarcio di Clizia Incorvaia, stando a Francesco Sarcina, risale a un po’ di mesi fa. L’artista 42enne non sa se l’ex moglie e l’attore stiano insieme. Ha interrotto l’amicizia con Scamarcio, ovviamente. Non ne vuole più parlare. Ma l’intervista ha scatenato un polverone mai visto. Clizia Incorvaia replica e promette di raccontare la sua verità.

Rimane invece in silenzio Riccardo Scamarcio. Il 39enne non apre bocca sul tradimento. Lui non ha profili ufficiali sul social, ma molti utenti hanno deciso di attaccarlo su uno creato dai suoi fan. Riccardo viene apostrofato duramente per il comportamento avuto con Clizia Incorvaia, la donna di chi gli era così vicino da tempo, Francesco Sarcina. Trovano che tutto questo sia davvero deplorevole e non meriti perdono.

