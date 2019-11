Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 7 gennaio, ci dovrebbe essere anche lei, Clizia Incorvaia. La modella è nota al grande pubblico per essere stata la moglie di Francesco Sarcina, frontman de ‘Le Vibrazioni’, ma i due, dopo essersi lasciati, poi ripresi e poi di nuovo lasciati, negli ultimi mesi si sono dati battaglia pubblicamente, accusandosi reciprocamente di tradimento. Adesso per la bionda 33enne sarebbe arrivata la proposta della produzione del reality e sembra anche che lei abbia accettato.

Clizia, che insieme a Sarcina, 42 anni, ha anche una bambina, Nina, 4 anni, potrebbe così varcare la soglia della casa di Cinecittà per la quarta edizione dello show Mediaset, che sarà condotto da Alfonso Signorini. I nomi degli altri concorrenti che potrebbero vivere con lei nell’appartamento più spiato d’Italia non sono ufficialmente noti, ma da mesi circolano molte indiscrezioni. Si parla, tra gli altri, di Adriana Volpe, ‘scaricata’ dalla Rai qualche mese fa, di Loredana Lecciso, che ha fatto sapere di stare prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi, e anche diSara Tommasi, che dopo anni lontano dalla tv ha dichiarato di voler tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Circolano sulla stampa anche i nomi dei possibili opinionisti dello show. Sono stati fatti i nomi di Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi già soubrette di ‘Tiki Taka’, e del cantante Pupo, amico di Signorini.

Scritto da: la Redazione il 8/11/2019.