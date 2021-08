Clizia Incorvaia e la gravidanza a 41 anni: 'Non sono un vasetto di yogurt’

Da qualche ora è stata resa pubblica la notizia della gravidanza di Clizia Incorvaia, che aspetta il suo primo figlio da Paolo Ciavarro. La modella adesso, tramite social, ha voluto replicare a chi dopo aver saputo della dolce attesa ha storto il naso pensando alla sua età, ovvero 40 anni, quasi 41 (li compirà a ottobre, prima del parto). L’ex gieffina vip ha spiegato di non sentirsi affatto come uno “yogurt”, ovvero di non avere date di scadenza.

“Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”, ha affermato.

“Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni!”, ha aggiunto.

“Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività, quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni”, ha proseguito.

“C’è ancora molto da fare, in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2021.