Clizia Incorvaia e l'allenamento in gravidanza dopo i 40 anni: ecco cosa può fare

Clizia Incorvaia è in dolce attesa. La showgirl 40enne aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, 29 anni, ed è al settimo cielo. Nelle stories Instagram rivela l'emozione dopo le prime ecografie e racconta ai followers come si prenderà cura del proprio corpo allenandosi anche in gravidanza.

''Dopo tre mesi di stop e riposo assoluto, la ginecologa mi ha detto che posso riprendere l'attività fiscia'' spiega Clizia dopo la visita dal medico. Mentre Paolo Ciavarro è emozionatissimo per aver visto le immagini del bebè, la sua compagna racconta il momento che stanno vivendo. Sono felici e hanno mille progetti. Clizia è una sportiva e ha deciso di muoversi anche adesso che è in dolce attesa: ''Posso fare il tapis roulant e allenare le braccia, poi vi spiegherò tutto''. La Incorvaia ci tiene a precisare: ''Non voglio sostituirmi a nessuno, la mia ginecologa mi ha dato l'ok, ma ognuna di voi deve sentire il proprio medico''.

La coppia non ha ancora voluto conoscere il sesso del nascituro, ma tra qualche mese sarà difficile mantenere il segreto durante le ecografie...

Scritto da: La Redazione il 1/9/2021.