Clizia Incorvaia incinta: ecco come l'ha presa la figlia avuta da Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia si fa vedere sul social con il suo pancino di quasi 4 mesi: incinta è bellissima. “Oggi sei grande quanto una mela! Pensa che papà non vede l’ora di vedermi con il pancione!!!”, sottolinea la 40enne. Sorridente e raggiante, risponde alle domande dei fan nelle sue IG Stories e rivela come l’ha presa la sua figlia primogenita Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina.

Clizia confida tutto ai fan. Il bebè che aspetta da Paolo Ciavarro, 30 anni il prossimo 22 ottobre, nascerà a Roma. Lei è alla 15esima settimana di gestazione. Massimo Ciavarro, suo ‘suocero’, è "felicissimo ed emozionato" all’idea di diventare nonno.

Quando le si domanda che reazione abbia avuto la piccola Nina quando ha saputo che la mamma era in dolce attesa, la Incorvaia svela: “E’ dolcissimissima, dice che è la custode del pancino e dà sempre un bacio alla mia pancia”.

Clizia farà la prossima ecografia tra circa un mese. Lei e Paolo sono euforici. Intanto l’influencer, ex gieffina vip, si tiene in forma con un programma personalizzato e approvato dalla sua ginecologa: “Per Nina facevo lo stesso allenamento, spero di continuare a stare bene per poterlo continuare e arrivare al parto nel migliore dei modi, meno affaticata, con tessuti migliori. Io ad esempio durante il primo parto non ho fatto il famoso taglio, episiotomia, a questo sicuramente ha contribuito anche un’ottima ostetrica”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/9/2021.