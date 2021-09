Clizia Incorvaia si tiene strette a sé la ‘suocera’ Eleonora Giorgi e la madre, Corinna Recca detta Cocò, arrivata a Roma per seguire da vicino la sua gravidanza. La bella ex gieffina vip, felicemente incinta, pubblica una tenera foto insieme alle due donne che ama e che nello scatto condiviso sul social hanno le loro mani posate dolcemente sul suo pancione.

La bionda 40enne è entusiasta delle due. "Che fortunata che sono! Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata”, scrive per accompagnare lo scatto.

Clizia è alla quindicesima settimana di gestazione, aspetta il suo primo figlio da Paolo Ciavarro, 30 anni il prossimo 22 ottobre: i due si sono perdutamente innamorati durante il GF Vip 4. Già mamma di Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, è entusiasta del bebè in arrivo: circondata dal calore delle persone che ama, si sente coccolata più che mai dalla Giorgi, che l’ha accolta in famiglia come fosse sua figlia, e dalla mamma, una donna eccezionale, bella e in forma quanto lei.

La Incorvaia, sempre presa dai suoi progetti nel campo del fashion, anche incinta continua con i suoi impegni: sarà in passerella nella sfilata di Laura Biagiotti. Intanto ogni giorni si concede un po’ di allenamento, per non perdere tono muscolare e arrivare al meglio al parto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2021.