Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano 5 mesi insieme: lei già gli dice 'ti amo'

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano i 5 mesi insieme. La bionda 39enne già gli dice: “Ti amo”. Sul social pubblica uno scatto in cui posa insieme al bel 28enne e lo scrive nel suo post. Non ha dubbi sul sentimento che prova per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, nato dentro la casa dell’ultima edizione del GF Vip.

La coppia è in vacanza in barca tra Lampedusa e Linosa, nell’arcipelago delle isola Pelagie, in Sicilia. Per celebrare il ‘mesiversario’, Clizia e Paolo si regalano una cena romantica con portate sopraffine a base di pesce nel famoso ristorante Cavalluccio Marino Lampedusa. Mangiano a lume di candela nel locale all’aperto. Sono entusiasti, felici dell’amore che provano l’una per l’altro.

Paolo la chiama ‘amore’, lei gli scrive “ti amo”. Sono assolutamente appassionati. I 5 mesi insieme sono stati vissuti, causa lockdown, anche a distanza, ma questo non ha fatto altro che far crescere il loro desiderio. Ora sono inseparabili, grazie anche all’estate che li unisce ancora di più, visti gli impegni professionali rimandati a settembre.

“E’ amore! E’ amore, ma certo che è amore, ma sì, sì, è amore, è amore e basta. Amore: così mi sa che me la cavo meglio che mettendo insieme tante parole”, aveva detto Ciavarro lo scorso maggio a Chi. Anche la Incorvaia non aveva avuto tentennamenti: “E’ un amore grande. In passato ho sbagliato. E non sbaglio più. Ora so che uno non deve essere problematico per essere attraente. Anzi”. Al momento le loro parole non sono state buttate al vento: è tutto confermato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.