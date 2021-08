Clizia Incorvaia si scopre il ventre e si fa vedere pancia a pancia con Paolo Ciavarro. In un post racconta la sua gravidanza fino a ora: è al quarto mese di gestazione. L’album fotografico della dolce attesa è romantico e tenerissimo. La coppia è super innamorata e pronta ad accogliere il bebè.

“Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a”, scrive per accompagnare le immagini postate sul social.

La bionda 40enne e il 29enne non contengono la loro gioia. Clizia, già mamma di Nina, 6 anni, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, nelle sue IG Stories ai fan che la riempiono di auguri e domande, svela: “Ho fatto il test PrenatalSafe, il più sicuro e completo. Il sesso? Non abbiamo voluto saperlo”. E sul nome che darà al bimbo o la bimba annuncia già che chiederà consiglio alle fan e organizzerà un ‘totonome’.

“Ho un po’ di stanchezza - confida - E’ vero che i gusti cambiano, alcune cose che mi piacevano molto ora non mi vanno affatto”. Per fortuna sta bene e trascorre i giorni accanto al suo Paolo in pieno relax.

La Incorvaia fa vedere il pancino, tonica e in forma, mostra solo un piccolo accenno di rotondità: la pancia non è ancora ‘esplosa’. Non sa se farà il baby shower per la cicogna in arrivo: l’ha voluto per la primogenita, ma non ha ancora deciso a tal proposito… Partorirà poco dopo aver festeggiato il secondo anniversario con Ciavarro, che celebrerà l’8 febbraio 2022. I due scoppiano di felicità.

