Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ormai neo coppia al GF Vip, si regalano un’altra notte da censura. I due se ne stanno avvinghiati nel lettone, senza staccarsi mai. La regia del reality è costretta a staccare spesso o a cambiare inquadratura: la coppia è senza freni, disinibita e appassionata nella Casa, tra baci bollenti e posizioni caldissime.

Non si contengono più, paiono aver completamente dimenticato le telecamere che li seguono ventiquattro ore su ventiquattro. In piena notte danno sfogo ai desideri: l’attrazione fisica li fa cedere. Stesi sul letto Clizia e Paolo si abbracciano, si accarezzano, si baciano. Non si capisce se vadano fino in fondo, ma è quasi superfluo domandarselo, perché la passione è esplosa e li rende inseparabili.

Fuori tutti si domandano se la storia d’amore, appena nata, sia destinata a durare. La mamma del 28enne, Eleonora Giorgi, che sembrava inizialmente caldeggiare la relazione del figlio con la bionda influencer 33enne, ora sembra scettica.

“Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni”, ha detto l’attrice a Chi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/2/2020.