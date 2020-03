Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dediche a distanza per l’anniversario del primo mese insieme

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si fanno dediche a distanza per l’anniversario del loro primo mese insieme, da coppia. Sono trascorsi 30 giorni dal primo bacio, quello che si sono scambiati nella Casa del GF Vip. La bionda 39enne, ora fuori dal reality, dopo la squalifica, e il fascinoso 28enne, ancora nel pieno del gioco, si lanciano messaggi d’amore densi di sentimento. Sono ‘cotti’.

Il primo bacio, quello che si sono scambiati in giardino sotto la luna, ha decretato l’inizio della loro liaison. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non rinunciano alle dediche seppur a distanza per celebrare il primo mese insieme. L’influencer per lanciare il suo messaggio all’amato sceglie un panorama mozzafiato a picco sul mare. “Ciao Paolo avevo pensato alla luna, però non potevo fare un fotomontaggio!”, gli fa sapere. Poi aggiunge: “Tu dici che sono più brava con le parole, però questa volta non ho parole e l’unica che mi viene in mente è che mi manchi tantissimo!”. Ppoi scrive anche: "Un mese di noi ma sempre connessi, mi batte il cuore a 1000!!!”.

Il figlio di Eleonora Giorgi affida una delle telecamere del giardino un bacio per la sua Clizia e poche parole: "Auguri Cli! Mi manchi… un mese!”.

Il biondino poi, parlando con Licia Nunez del sentimento nato con la Incorvaia e del futuro della loro relazione confessa: “Quando ne abbiamo parlato per quello che potevamo parlare, anche io ovviamente, hai voglia se ci penso! Io penso anche che non ho mai avuto una storia mediatica e questo mi spaventa molto, sinceramente! Io lo dicevo anche a lei!”. Ha molti timori, ma ha deciso: non rinuncerà a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2020.