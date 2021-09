Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avranno un maschietto! Foto

Dopo l’annuncio della gravidanza, ora quello del genere del nascituro. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro appenderanno alla porta un fiocco azzurro. A rivelarlo sono stati loro stessi tramite un post pubblicato sul profilo Instagram della modella siciliana. Clizia ha infatti condiviso sul social due scatti molto teneri in cui appare vestita proprio di azzurro. Nelle foto Paolo le bacia anche il pancione. Nella didascalia la 40enne ha scritto: “It’s a boy!! Miiii masculo è!!”. “Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”, ha poi aggiunto.

Clizia è già mamma di una bambina, Nina, venuta al mondo sei anni fa e frutto del matrimonio con l’ex marito Francesco Sarcina. Paolo, 30 anni tra pochi giorni, sta invece per diventare genitore per la prima volta.

Recentemente la bionda ex gieffina vip (i due si sono conosciuti proprio durante la loro partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020) ha svelato che i primi mesi di gravidanza sono stati durissimi. “E’ stato un inferno, non mi sono alzata dal letto se non per andare in bagno”, ha fatto sapere.

25/9/2021