Clizia Incorvaia confessa a Paola Di Benedetto: 'Paolo Ciavarro mi interessa ma...'

Clizia Incorvaia è molto confusa. Il feeling che prova con Paolo Ciavarro al GF Vip è reale. A Paola Di Benedetto confessa: “Mi interessa”. C’è però un ‘ma’…

Non sa se cedere. C’è un Mister X che l’aspetterebbe fuori, ma non è per quello che non si lascia andare. "Gli ho parlato in modo molto naturale, anche della clip perché io non ci ho dormito e gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione ma che non ci siamo giurati amore eterno. Paola ha detto che non se l’aspettava, poi lui non parla mai in modo esplicito però il giorno dopo ho visto che era silenzioso e più distaccato”, rivela a Paola Di Benedetto la bella influencer parlando di Paolo.

L’ex Madre Natura le consiglia di viversi tutto appieno, senza farsi troppo problemi. Clizia Incorvaia però non è ancora convinta: “Mi interessa ma qua è imbarazzante, non riesco ad essere così libera e sto cercando di valutare cosa voglio, che sia fuori, qui dentro o nessuno”.

Paola per spingerla a buttarsi le rivela allora un episodio riguardante lei e il fidanzato Federico Rossi e racconta: “Io ero a Ibiza con la febbre e lui mi ha raggiunta portandomi una lettera bellissima dove mi chiedeva scusa e mi spiegava quanto contavo per lui e poi ha tirato fuori una scatolina con questo anello. Rappresenta un fiore fatto di tante piccole stelle, mi ha scritto che ogni stella era per quello che la vita mi avrebbe regalato di bello, una per la famiglia, una per gli amici e una per il lavoro e alla fine mi aveva scritto -Se vorrai un giorno anche una stella per me”.

La Di Benedetto le parla di amore, Clizia la ascolta: è attratta da Paolo. E nella notte sta con lui nel giardino della Casa. I due sono seduti, quasi sdraiati, l’una accanto all’altro. Ciavarro le sussurra: “Non puoi andare a dormire perché io non ho sonno”. “Neppure io ho sonno”, replica la Incorvaia. Lei gli racconta dei suoi uomini passati. “Ti ci vuole una via di mezzo”, le fa notare lui, che evidentemente spera che la ragazza capitoli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2020.