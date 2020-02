Clizia Incorvaia chiude con Sarcina: lei e Paolo Ciavarro imbarazzati per il bacio, ma la notte è hot al GF Vip

Clizia Incorvaia durante la decima puntata del GF Vip chiude definitivamente la porta a Francesco Sarcina. La bionda siciliana non vuole più saperne di lui, ora è presa da Paolo Ciavarro. In diretta tv i due si imbarazzano per il bacio che si sono scambiati in settimana: Alfonso Signorini lo svela a tutti in un video. I ragazzi si osservano intorno e non sanno cosa dire. Poi, però, nella notte, in piscina sono appassionati e hot: la temperatura si scalda…

Clizia Incorvaia al GF Vip viene a sapere che Sarcina ha cantato con Le Vibrazioni a Sanremo 2020 un brano che parla di lei. “E' un uomo alla ricerca di se stesso. Lui è una persona sofferente, mi ha sempre colpito la sua sofferenza”, sottolinea. Le viene data una busta con il testo della canzone, la 33enne lo legge.

"Per me la gioia è nell'avere ritrovato me stessa”, dice subito. Poi, rivolgendosi al cantante, precisa: "Deve liberarsi dal suo meta personaggio e circondarsi da persone più sane e non da quei burattini di cui si circonda e che lui governa". E infine chiosa: ”Ho amato tanto questo uomo ma mi ha uccisa come donna, l'amore si è esaurito. Sono riuscita a rinascere”.

Poco dopo Signorini manda una clip romantica in cui viene raccontato il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e si mostra il loro lungo bacio. La coppia è visibilmente imbarazzata.

"Sono profondamente in imbarazzo ma sono anche felice”, svela il 28enne. "Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Per me è una cosa inaspettata, ho intrapreso questo viaggio per perdermi nelle loro storie. Non pensavo avrei vissuto una passione sotto le telecamere ma complice la luna di quella sera, ci siamo lasciati andare”, ammette l’influencer.

"Pensavo di avere tirato sopra una coperta”, spiega Paolo. Clizia sorride: "Sì, ma il bacio è durato un sacco". Signorini prende in giro Antonio Zequila che guarda a bocca aperta: “Dì la verità: ci sei rimasto malissimo”. Per il conduttore il ‘Bell’Antonio’ aveva delle mire sulla bionda, ma lui nega.

La storia d’amore appena nata è svelata. Clizia e Paolo, forse liberi da tutte le paranoie e i dubbi avuti dopo il bacio, nella notte, in piscina, si lasciano finalmente andare e il GF Vip diventa, grazie a loro hot. L’intimità cresce come pure le effusioni, che paiono incontenibili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2020.