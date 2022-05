Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro romantici a Parigi senza il figlio: primo viaggio in due dopo la nascita di Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro volano via da’’Italia: destinazione Parigi. Per la 41enne e il 30enne è il primo viaggio in due dopo la nascita del figlio Gabriele, venuto alla luce il 18 febbraio scorso e che ha da poco compiuto appena 3 mesi. L'influencer e il compagno romantici, in coppia, celebrano il loro amore vestiti a festa sotto la Tour Eiffel.

Clizia non svela subito ai fan dove stia andando. Nelle sue IG Stories la siciliana posta uno scatto in cui fa vedere di essere sull’aereo, senza dire dov’è diretta, anzi, chiedendo ai follower di fare ipotesi sulla meta del viaggio.

Poco dopo posta foto e video in cui appare con indosso uno splendido ed elegante abito da sera con spacco vertiginoso contornato da piume bianche. Accanto a lei c’è Paolo in completo scuro e sotto una dolce vita: i due camminano per mano, poi si regalano un bacio appassionato. Alle loro spalle, tutta illuminata, c’è la Tour Eiffel.

Genitori attenti e premurosi, sempre presenti per il loro piccolino, non chiariscono se Gabriele sia rimasto a Roma con nonna Eleonora Giorgi, ma sul social si fanno vedere tutti soli: una breve parentesi per ritrovare senza il bebè la passione che li ha travolti e fatti innamorare al GF Vip nel 2020.

